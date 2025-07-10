Didim\'de Yangın Öncesi Bilgilendirme

Aydın'ın Didim ilçesinde vatandaşlara yangına sebebiyet verebilecek olan etkenlere karşı bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personellerince Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde bulunan vatandaşlara;

sigara ve cam atıklar gibi yangına sebebiyet verebilecek etkenlere karşı duyarlı ve dikkatli olunması konusunda bilgilendirmede bulunuldu. "Her Şey Elimizde" mottosuyla "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" broşürleri dağıtıldı. - AYDIN