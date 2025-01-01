Didim\'de Yeni Yıl Coşkusu

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Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de yeni yıl kutlamaları Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı katıldığı etkinliklerde Didimliler yeni yıl coşkusunu Beleidye Başkanı Hatice Gebçay ile birlikte yaşadı. Vatandaşlar, program boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Hatice Gençay ile hatıra fotoğrafı çektirerek yeni yıla girdi.

Didim Belediyesi tarafından yeniyıl dolayısıyla program düzenlendi. Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, panayır, sahne gösterileri, DJ performansları ve yapay kar gösterileri sergiledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlklere Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Ali Çelik, Belediye Meclis üyeleri ve birim amirleri de katıldı.

Yeni yıl heyecanını Didimlilerle birlikte yaşayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 2025 yılının herkese sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diledi. - AYDIN