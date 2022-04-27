Didim'de zabıtalara sezon öncesi eğitim - Son Dakika

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Didimli vatandaşların daha verimli ve iyi bir turizm sezonu geçirmesi için toplantı gerçekleştirdi.

Didimli vatandaşların huzuru ve refahı için görevlerini 7 gün 24 saat sürdüren Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonuna sayılı günler kala toplantı gerçekleştirdi. Didim Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu başkanlık etti.

Toplantıda, Didimli vatandaşlar ile kente gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin daha huzurlu bir sezon geçirmesi için alınacak önlemler ile ilçenin sağlığı, düzeni ve esenliği çerçevesinde zabıta ekiplerinin görevleri görüşüldü. Müdür Hacıfettahoğlu, seyyar satıcılar ile mücadele, çevre kirliliği, çevresel gürültü, kaldırım işgalleri, işyeri açma ile çalışma ruhsatı gibi konularda personellere bilgi verdi. Müdür Hacıfettahoğlu, Didim halkının huzuru için çalışma ve denetimlerinin aralıksız süreceğini, ilçeye gelen vatandaşların esenliği için turizm sezonu boyunca ekiplerin tam kadro sahada olacağını belirtti. - AYDIN