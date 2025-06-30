Didim'deki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Didim'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Didim\'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
30.06.2025 09:47  Güncelleme: 09:49
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Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, doğanın korunması ve yangının söndürülmesi için yapılan mücadelede tüm ekiplerle birlikte çalıştıklarını belirtti.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınırken, bölgede incelemelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Doğamızı, geleceğimizi hep birlikte savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Yangın, Fevzipaşa Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda 29 Haziran Pazar günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar da havadan destek verdi. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Bölgede incelemelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Denizköy Mahallemizde, Atatürk Caddesi ve Söke Caddesi çevresinde çıkan yangın hepimizi derinden üzdü. Yangının başladığı ilk andan itibaren olay yerindeydim. Belediye ekiplerimizle birlikte, ilgili tüm kurumlarla tam bir koordinasyon içinde, büyük bir özveri ve kararlılıkla yangına müdahale ettik. Didim Kaymakamımız Can Kazım Kuruca, AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Yzb. Mustafa Gani Solak, İlçe Tarım Müdürü Alamettin Hatipoğlu, Didim İtfaiye Müdürü Azim Kaplan, Söke Orman Şefi Serkan Özden, Kuşadası Belediyesi ekipleri ve belediyemiz birim amirleriyle birlikte, hepimiz sahadaydık. Aynı hedefle, aynı sorumlulukla verdiğimiz bu ortak mücadele sonucu yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardık. Doğamızı, geleceğimizi hep birlikte savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'deki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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