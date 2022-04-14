Didim Zeytin Festivali için ilk adım atıldı - Son Dakika
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Didim Zeytin Festivali için ilk adım atıldı

14.04.2022 09:27
Didim Zeytin Festivali için ilk adım atıldı

Didim Belediyesi'nin destekleriyle her yıl düzenlenen Zeytin Festivali'nin 2022 ayağı için ilk toplantı gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi'nin destekleriyle her yıl düzenlenen Zeytin Festivali'nin 2022 ayağı için ilk toplantı gerçekleştirildi. Didim Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Didim Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu katıldı.

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası işbirliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Zeytin Festivali'nin bu yılki ayağı için ilk toplantı düzenlendi. Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit'in başkanlığında Didim Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Didim Belediyesi adına Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu ve protokol üyeleri katıldı.

8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalin planlama çalışmalarına yönelik ilk toplantıda fikir alışverişi yapılarak detaylar görüşüldü. Toplantıda, her yıl geleneksel olarak Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleştirilen ve Ege kültürünün tanıtıldığı uluslararası festivale yerli ve yabancı birçok konuk ile konuşmacının da katılmasının beklendiği belirtildi. - AYDIN

Didim Zeytin Festivali için ilk adım atıldı

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Didim Belediyesi, Ziraat Odası, Gündoğdu, Zeytin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Zeytin Festivali için ilk adım atıldı - Son Dakika


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