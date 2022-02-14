Üye Girişi
Dijital Pazarlama projesinin ikinci toplantısı İtalya'da yapıldı - Son Dakika

Dijital Pazarlama projesinin ikinci toplantısı İtalya'da yapıldı

14.02.2022 09:23
Dijital Pazarlama projesinin ikinci toplantısı İtalya'da yapıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün proje ortağı olduğu ve Aydın Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen "Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama (Safe Digital Marketing for Agripreneurs)" adlı projenin 2. Ulusötesi toplantısı İtalya'da gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün proje ortağı olduğu ve Aydın Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen "Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama (Safe Digital Marketing for Agripreneurs)" adlı projenin 2. Ulusötesi toplantısı İtalya'da gerçekleştirildi.

Çiftçilerin dijital pazarlama ve dijital güvenlik becerilerini geliştirerek tarım sektörünün ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini arttırmayı ve tarımda dijitalleşmeye katkıda bulunmayı amaçlayan projenin iki gün süren uluslararası toplantısı, proje yönetimi ve uygulaması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirmesi ile başladı. Projenin birinci çıktısı "Tarımsal Girişimciler için Dijital Pazarlama ve Dijital Güvenlik" Müfredatı/Kursu için her bir proje ortağı tarafından hazırlanan öğrenim kazanımları ve içeriklerin sunumları yapıldı ve modüllerdeki eğitim kazanımlarının proje ve program hedefleriyle uyumu değerlendirildi.

Proje ortağı 9 kurum/kuruluştan toplam 18 katılımcının yer aldığı proje toplantısının ikinci gününde, projenin "Tarımsal Girişimciler için Dijital Pazarlama ve Dijital Güvenlik" e-öğrenim platformu ve öğrenim materyalleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Etkileşimli öğrenme materyallerini oluşturmada kullanılabilecek dijital ve web araçları tanıtıldı ve farklı araçlar kullanılarak daha zengin materyallerin oluşturulabilmesi imkanları ile e-öğrenim platformunda hangi programların ve hangi materyallerin kullanılacağı tartışıldı.

Projenin uygulama kurallarının gözden geçirildiği, yaygınlaştırma faaliyetlerinin ele alındığı toplantı, değerlendirme anketleri ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi. - AYDIN

Dijital Pazarlama projesinin ikinci toplantısı İtalya'da yapıldı
Dijital Pazarlama projesinin ikinci toplantısı İtalya'da yapıldı

YORUMLAR
500

İtalya, Aydın, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dijital Pazarlama projesinin ikinci toplantısı İtalya'da yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
09:11 Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!
09:11 Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım
09:09 Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
09:01 "AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı
09:01 Pandemi'de en çok depresyona giren ülke: Türkiye
08:44 İbo Show'da duyurdu! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi
08:38 İzmir'de 21 yaşındaki genç kız kurtarılamadı: Kesin ölüm nedenini otopsi söyleyecek
08:33 KDV indirimi hangi ürünlere yansıyacak? Bugün başlıyor, uymayanlara ceza
08:15 Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 4'e çıktı! "Fatura zammı" detayı dikkat çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 09:30:32. #1.11#
SON DAKİKA: Dijital Pazarlama projesinin ikinci toplantısı İtalya'da yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement