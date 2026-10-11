Dilovası Belediyesi afetlere hazırlık için koordinasyon merkezini törenle açtı - Son Dakika
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Dilovası Belediyesi afetlere hazırlık için koordinasyon merkezini törenle açtı

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Dilovası Belediyesi afetlere hazırlık için koordinasyon merkezini törenle açtı
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Dilovası Belediyesi tarafından kurulan Afet Koordinasyon Merkezi törenle açıldı. Merkez, afet ve acil durumlarda personel, araç, iş makinesi, ekipman ve lojistiğin tek merkezden yönetilmesini sağlayacak; Kocaeli Valiliği, AFAD ve Kaymakamlık koordinasyonuna destek verecek.

Dilovası'nda afetlere hazırlık kapasitesini artırmak ve acil durumlarda müdahale çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulan Afet Koordinasyon Merkezi törenle açıldı.

Dilovası Belediyesi tarafından kurulan merkez, afet ve acil durumlarda belediyenin personel, araç, iş makinesi, ekipman ve lojistik imkanlarının tek merkezden yönetilmesini sağlayacak. Merkezde olayların takibi ve değerlendirilmesi, sahadan gelen bilgilerin ilgili birimlere aktarılması ve ihtiyaç duyulan kaynakların yönlendirilmesi gibi çalışmalar yürütülecek. Afet anlarında Kocaeli Valiliği, AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü ve Dilovası Kaymakamlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek çalışmalara belediye adına destek verilecek.

Açılış törenine AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AFAD Kocaeli İl Müdürü Mehmet Emin Kocak ile kurum temsilcileri ve arama kurtarma ekipleri katıldı.

"Afet yönetimi bir bütün olarak ele alınmalı"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin afetlere hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Belediye Afet İşleri Müdürlüğünün 8 Mayıs 2023'te Belediye Meclisinin 77 sayılı kararıyla kurulduğunu aktaran Ömeroğlu, afet yönetiminin yalnızca olay sonrasında müdahaleden ibaret olmadığını vurguladı. Ömeroğlu, "Afet öncesinde riskleri azaltmak ve hazırlık yapmak, afet anında hızlı ve koordineli hareket etmek, afet sonrasında ise iyileştirme çalışmalarını yürütmek bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Afet Koordinasyon Merkezimiz de bu anlayışın ilçemizdeki en önemli karşılıklarından biridir" ifadelerini kullandı.

Merkez sayesinde belediyenin farklı birimlerinin koordinasyon içinde hareket edeceğini belirten Ömeroğlu, personel, araç, iş makinesi ve ekipmanların ihtiyaç duyulan bölgelere daha hızlı yönlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Merkezin afet zamanlarının yanı sıra normal dönemlerde de kullanılacağını bildiren Ömeroğlu, afet planlarının hazırlanması ve güncellenmesi, eğitim ve tatbikatların yapılması, risklerin değerlendirilmesi ve ekipman kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarının burada yürütüleceğini ifade etti.

Ömeroğlu, merkezin ilçenin afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli hale gelmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek, kuruluş sürecinde destek veren Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Kaymakamlığı ve AFAD Kocaeli İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kurumlar arası koordinasyon vurgusu

Dilovası Kaymakamı Resul Çelik de afetlerle mücadelede hazırlık, planlama ve kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çekerek merkezin ilçenin müdahale kapasitesini güçlendireceğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise afetlere dirençli kentlerin oluşturulmasında yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü ifade ederek, Büyükşehir Belediyesinin afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan da kamu kurumları, yerel yönetimler ve sahadaki ekipler arasında sağlıklı koordinasyon kurulmasının hayati önem taşıdığını belirterek merkezin il genelindeki afet yönetimi çalışmalarına katkı sunacağını dile getirdi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise afetlere hazırlığın toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılara merkezin teknik altyapısı, araç ve ekipman kapasitesi ile afet anında yürütülecek koordinasyon faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İHA
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