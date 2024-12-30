DİSİDER\'den Erdoğan ve Bahçeli\'nin çağrısına destek

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Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, terörün bitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarına terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan gelen yanıtın olumlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güvenlik ve toplumsal barış politikaları açısından kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Öcalan'a yaptığı tarihi çağrı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrıya verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirten DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, adım atmanın yenilgi olmadığını söyledi. Akbaş, " Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik olayların ülkemizi yakından ilgilendiren kritik gelişmeleri karşısında, hükümetimiz her zaman sessiz kalmamış; aksine, ülkemizin güvenliğini ve istikrarını korumak adına başarılı bir sınav vermiştir. İş dünyası olarak, bu süreçte yapılan siyasi hamleleri memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Bu bağlamda, Türkiye'nin güvenlik ve toplumsal barış politikaları açısından kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı ve Cumhurbaşkanımızın bu çağrıya verdiği destek takdire şayandır. Özellikle, terörle mücadelede farklı yöntemlerin tartışıldığı bu dönemde yapılan bu çağrı, toplumsal barışı güçlendirmek ve bölgedeki huzuru sağlamak adına atılmış büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu vesileyle, Öcalan'dan gelen olumlu yanıt yalnızca bir karşılık değil, aynı zamanda Türkiye'nin siyaset, güvenlik ve barış politikalarında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendirilmelidir. Çözümün adresi olarak TBMM'nin işaret edilmesi ve bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınılmayacağının altının çizilmesi bizleri ayrıca sevindirmiştir" dedi.

Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele kapsamında büyük bedeller ödediğini belirten Akbaş, "Özellikle çatışmalı ortamdan en fazla etkilenen bölgelerden biri olarak, artık bu döngüden çıkılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sürecin başarılı olabilmesi için toplumsal desteğin sağlanması ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin geleceği açısından kritik olan bu gelişmelerin, uzun vadede barış ve huzur ortamını güçlendirmesi hepimizin ortak temennisidir" diye konuştu. - DİYARBAKIR