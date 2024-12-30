DİSİDER'den Erdoğan ve Bahçeli'nin çağrısına destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

DİSİDER'den Erdoğan ve Bahçeli'nin çağrısına destek

DİSİDER\'den Erdoğan ve Bahçeli\'nin çağrısına destek

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, terörün bitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarına terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan gelen yanıtın olumlu olduğunu söyledi.

30.12.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, terörün bitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarına terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan gelen yanıtın olumlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güvenlik ve toplumsal barış politikaları açısından kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Öcalan'a yaptığı tarihi çağrı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrıya verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirten DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, adım atmanın yenilgi olmadığını söyledi. Akbaş, " Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik olayların ülkemizi yakından ilgilendiren kritik gelişmeleri karşısında, hükümetimiz her zaman sessiz kalmamış; aksine, ülkemizin güvenliğini ve istikrarını korumak adına başarılı bir sınav vermiştir. İş dünyası olarak, bu süreçte yapılan siyasi hamleleri memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Bu bağlamda, Türkiye'nin güvenlik ve toplumsal barış politikaları açısından kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı ve Cumhurbaşkanımızın bu çağrıya verdiği destek takdire şayandır. Özellikle, terörle mücadelede farklı yöntemlerin tartışıldığı bu dönemde yapılan bu çağrı, toplumsal barışı güçlendirmek ve bölgedeki huzuru sağlamak adına atılmış büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu vesileyle, Öcalan'dan gelen olumlu yanıt yalnızca bir karşılık değil, aynı zamanda Türkiye'nin siyaset, güvenlik ve barış politikalarında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendirilmelidir. Çözümün adresi olarak TBMM'nin işaret edilmesi ve bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınılmayacağının altının çizilmesi bizleri ayrıca sevindirmiştir" dedi.

Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele kapsamında büyük bedeller ödediğini belirten Akbaş, "Özellikle çatışmalı ortamdan en fazla etkilenen bölgelerden biri olarak, artık bu döngüden çıkılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sürecin başarılı olabilmesi için toplumsal desteğin sağlanması ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin geleceği açısından kritik olan bu gelişmelerin, uzun vadede barış ve huzur ortamını güçlendirmesi hepimizin ortak temennisidir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, İş Dünyası, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Yerel, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Yerel DİSİDER'den Erdoğan ve Bahçeli'nin çağrısına destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yıllbaşı tedbirlerini açıkladı: Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş’ta bazı yollar saat 14.00’ten itibaren kapatılacak İstanbul Valiliği yıllbaşı tedbirlerini açıkladı: Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta bazı yollar saat 14.00'ten itibaren kapatılacak
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:28:29. #1.12#
SON DAKİKA: DİSİDER'den Erdoğan ve Bahçeli'nin çağrısına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.