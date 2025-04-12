Diyadin\'de polisler için yemek programı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıldönümü dolayısıyla Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yemek programı organize edildi.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali ve Eşi Elif Karali, Türk Polis teşkilatının 180.yıldönümü münasebetiyle ilçede görev yapan polis memurları için düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Cafe Diyadin'de düzenlenen yemeğe İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Tolga Seçkin Zafer, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Oğuz Kaan Çambel, Kurum Amirleri, emniyet teşkilatı mensupları ve eşleri katıldı.

Kaymakam Karalı Polis Haftası'nda emniyet mensuplarının özverili çalışmalarını kutlayarak şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı. Sonrasında masaları dolaşarak tek tek selamlaştı ve çocuklara hediyeler vererek onların mutluluğuna ortak oldu. - AĞRI