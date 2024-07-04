Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eskişehir İl Müftülüğü binasının açılışını yaptı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eskişehir Valiliğini ziyaret ettikten sonra Eskişehir İl Müftülüğü binasının açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi ziyaret ve açılış için Eskişehir'e geldi. İlk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret eden Erbaş'ı Vali Aksoy karşıladı. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Erbaş, daha sonra inşaatı tamamlanan Eskişehir İl Müftülüğünün yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra görevinin son günü olan Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek konuşma yaptı.

"Eskişehir'e yakışan güzel bir müftülük binasına kavuşulmuş oldu"

Gerek'ten sonra kürsüye gelen Vali Hüseyin Aksoy, "Birçok kurum ve kuruluşun burada katkısı olduğu değerli müftümüz bunları ifade etti. Ben katkısı olan destek bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Bir bütün olarak el ele vererek bu güzel eser ortaya çıktı. ve Eskişehir'e yakışan güzel bir müftülük binasına kavuşulmuş oldu. Bugün de değerli hocamız Diyanet İşleri Başkanımız gününü Eskişehir ayırarak Eskişehir'de bugün açılışı yapılacak birçok konuyu bizlerle birlikte olarak gerçekleştirecek. Ben kendisine ve heyetine de çok teşekkür ediyorum. Tabii müftü hocamız 40 yıla yakın bir kamu hizmeti ve 8 yıla yakında bir Eskişehir Müftülüğü hizmeti var. Bu süreç içerisinde çok önemli hizmetler ortaya koydu. ve bugün de mesaisinin son günü. Bu son gününde böylesine emek ve hizmet verilen bir binanın, hizmet binasının açılışı Oldukça anlamlı ve değerli. Ben değerli hocama bugüne kadar sunmuş oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ona destek veren değerli eşine ve çocuklarına teşekkür ediyorum. Emeklilik yaşamında da sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Allah sağlık huzurlu, ömür versin. Bu binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

"Müftülerimize örnek olacak bir müftülük süreci geçirdi"

Vali Hüseyin Aksoy'dan sonra kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz diyoruz ki; ülkemizdeki diyanet işlerinin idare edildiği Diyanet İşleri Başkanlığı, Mescid-i Nebevi'nin bir şubedir, varisidir. Nasıl ki biz hocalar olarak peygamber efendimizin varisi isek, bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'mız ve Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın illerimizdeki şubeleri olan müftülüklerimiz de Mescid-i Nebevi'nin bir şubesi, varisidir. Bugün burada Eskişehir İl Müftülüğü'nün açılışını gerçekleştirerek esasında Mescid-i Nebevi'ye olan aidiyetimizi, bağlılığımızı ortaya koymuş oluyoruz. Cenab-ı Hak, Eskişehir İl Müftülüğü'müzün nice güzel hizmetler yapmasına vesile kılsın. Burada geçmişte nice müftülerimiz görev yaptılar. Onların emekleri geçti, Allah hepsinden razı olsun. Ahirete irtihal etmiş olanların hepsine rahmet ediliyorum. Cenab-ı Hak, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Bugün aynı zamanda Eskişehir müftümüz Bekir Gerek hocamızın veda günü. Çok müftüler gördük, emekliliğine 1-2 yıl kaldığı zaman biraz işleri yavaşlar. Artık kendisini yaşlı hisseder, '40 senedir çalışıyoruz, emekliliğimizin son günlerinde biraz dinlenelim' derler. Ama Bekir Gerek hocamız sanki emekli olmak için değil de, 'Çok fazla çalışayım, daha büyük bir ile atanayım' heyecanıyla çalıştı. Buna şahit olduk. Onun demek ki ruhunda amel defterini en güzel bir şekilde doldurmak ve rabbimizin önünde hesap verirken, 'İşte ben milletim, devletim için bunları yaptım' diye esas hazırlığı bunun için yapmış. Biz bunu öyle anlamlandırıyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Hakikaten bütün müftülerimize örnek olacak bir müftülük süreci geçirdi" dedi.

"'Milletimize bu değerleri en doğru bir şekilde nasıl ulaştırırız?' gayreti içerisindeyiz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşmasına şöyle devam etti:

"Hayra çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek faaliyetlerinin yönetildiği yer burası. Müftülüklerimiz Mescid-i Nebevi'nin şubeleri. Onun için bütün hocalarımızın vazifesi; hayra çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek. Tabii başlarında valilerimizin önderliğinde ve mülki amirliğinde. Onların katkıları ve ufuk açmaları bizim için ne kadar önemli. Belediyelerimiz, bütün kurumlarımız iş birliği ile devletimize hizmet etmemiz lazım. Hepimiz aynı amaca çalışıyoruz, yürüyoruz. İyilik olsun, kötülük olmasın. Derdimiz bu. Milyonlarca çocuğumuz, öğrencimiz camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda eğitim alıyorlar. Ne öğreniyorlar camilerimizde? Önce sevgiyi, barışı ve İslam kelimesinin barış anlamına geldiğini öğreniyorlar. Sonra; bir Müslüman olarak nasıl abdest alınacağını, namaz kılınacağını ve oruç tutulacağını öğreniyorlar. Peygamber efendimiz buyuruyor ki; küçüklerini sevmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir. İşte camilerimizde bunları öğretiyoruz çocuklarımıza. Eskişehir Müftülüğü'müz gibi 81 il müftülüğümüzde, 922 ilçe müftülüğümüzde, 90 bin camimizde, 30 bin Kur'an kursumuzda, 'Milletimize bu değerleri en doğru bir şekilde nasıl ulaştırırız?' gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla; bu faaliyetlerin daha güzel bir şekilde yönetilmesi, organize edilmesi için yapılmış olan Eskişehir İl Müftülüğü'müzde nice güzel hizmetlerin icra edilmesini, yerine getirilmesini cenabı haktan niyaz ediyorum."

Son olarak Eskişehir İl Müftülük Binası, edilen duanın ardından kesilen kurdele ile hizmete açıldı. - ESKİŞEHİR