Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da STK temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da STK temsilcileri ile bir araya geldi

25.06.2022 16:18
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da STK temsilcileri ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Vali Yaşar Karadeniz Manisa'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve kurum müdürleri ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Vali Yaşar Karadeniz Manisa'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve kurum müdürleri ile bir araya geldi.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, STK temsilcileri ile kamu kurumlarının il müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Manisa'da gerçekleştirilen proje ve çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, Manisa'da İl Müftülüğü ile diğer kamu kurumları ve STK'lar arasında güzel bir işbirliği olduğunu, bu işbirlikleri sayesinde güzel çalışmalar ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da "Birlikten kuvvet doğar." atasözüne atıfta bulunarak, bu sözün atasözün de ötesinde bir anlam ifade ettiğini belirterek, "Çünkü kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir, sünnettir." dedi.

"Medeniyetimizde vakfın ilk kurucusu Peygamber Efendimizdir"

Başkan Erbaş, vakıf ve STK'ların insanlara hizmetin öncülüğünü yaptığını kaydederek, "Medeniyetimizde vakfın ilk kurucusu Peygamber Efendimizdir. Allah Resulü Efendimiz, Medine-i Münevvere'deki 'Fedek' arazisini kıyamete kadar gelecek fakir fukara insanlar istifade etsin diye vakfetmiştir." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'de, Allah yolunda çalışanların, Allah'ın 'yap' dediklerini yapanların, 'yapma' dediklerini yapmayanların muttakiler olarak nitelendirildiğini bildiren Başkan Erbaş, "O muttakiler ki onlar, varlıkta da infak ederler, darlıkta da infak ederler. İçinizden emeğini infak edenler var, sermayesini infak edenler var." diye konuştu.

Zekatın önemine de değinen Başkan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığı'nı kurduk. Nasıl ki Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milletimizin temel dini bilgileri öğrenmelerine, hac ibadetlerine destek oluyorsak, zekat konusu da bunlardan birisidir. Bizim zekat konusunda da zekat mükelleflerini bilgilendirmemiz, rehberlik etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erbaş'ın konuşmasının ardından katılımcılar söz alarak duygu, düşünce ve yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da STK temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

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