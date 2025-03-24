Diyanet İzcileri İftarda Buluştu

Simav Müftülüğü Diyanet İzcileri Diyanet Genç Ofiste iftarda bir araya geldi.

Merkez Oduncuoğlu Camii İmam Hatibi, Simav Diyanet Genç Ofis Manevi Danışmanı ve Diyanet İzci Lideri Oymakbaşı Cuma Ali Tosun önderliğinde tamamı izcilerden oluşan 80 kişilik programda, iftar öncesi izciler toplanıp Şube Müdürü Hakkı Balı'nın sohbeti, Beciler Köyü İmam Hatibi Ahmet Güngör'ün Kuranı Kerim okuması ve Kyk Manevi Danışmanı Emin Dönmez'in duası ile program devam etti. Oduncuoğlu camiinde kılınan teravih ve tesbih namazının ardından program son buldu.

İzci sayısının gün geçtikçe daha da artığına dikkat çeken İzci Lideri Cuma Ali Tosun, "Şu an için Diyanet bünyesinde 100'e yakın izcimiz var. Nasip olursa bu sene daha fazla çocuğumuza gencimize ulaşarak birlik beraberlik içerisinde daha güzel faaliyetler yapacağız inşallah. Bu programa maddi manevi katlı sağlayan kıymetli izci velilerimize, izcilerimize, hocalarımıza, Simav İlçe Müftümüz Hasan Serçe hocamıza ve daire personelimize çok teşekkür ederim" dedi - KÜTAHYA