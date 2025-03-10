Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır anneleri Ramazan ayında da çadırlarında evlat nöbetine devam ediyor.

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinden gelen Yusuf Ödümlü'nün babası Nurettin Ödümlü, 6 yıldır DEM Parti il binası önünde nöbet tuttuklarını söyleyerek, "Her Ramazan'da buradayım, evimde oruç tutmamışım, hep burada çadırda tutmuşuz" dedi.

Ödümlü, 12 sene önce evladının dağa gittiğini ve 6 yıl önce ölüm haberini aldığını ama inanmadığını belirterek, "İnşallah Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve devlet büyüklerimiz sayesinde inşallah bir barış olur, bütün evlatlarımız geri gelir. Biz çok umutluyuz" şeklinde konuştu.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, Ramazan ayı olmasına rağmen çadıra geldiklerini dile getirerek, "Bize rahat yok. Ne zaman çocuklarımızı alıp evimize götürürsek o zaman rahat edeceğiz. İnşallah bu ramazan ayı tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olur. Bizim de çocuklarımız evlerine, yuvalarına dönsün. Bu derdimiz, bu çilemizde bitsin. Devletimize, Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Oğluna seslenen anne Uslu, "Oğlum sen beni görüyorsan eve dön yavrum. Babanın ocağına, annenin kucağına dön. Biz o zaman çifte bayram yapacağız. Asker ve polisimizi gördüğünde onlara git teslim ol eve dön" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR