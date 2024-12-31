Diyarbakır Belediyesi Yılbaşı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Diyarbakır Belediyesi Yılbaşı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Diyarbakır Belediyesi Yılbaşı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm birimleriyle sahada olacak. Ulaşımda ek seferler planlandı ve sağlık ile denetim ekipleri denetimlere başlayacak.

31.12.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için yılbaşı için tüm birimleriyle sahada olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin yılbaşı gecesinde vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi için tüm birimleriyle sahada olacağı belirtildi. Ulaşım, sağlık ve denetim gibi pek çok alanda kapsamlı önlemler alan belediye, kent genelinde kesintisiz hizmet vereceği bildirildi.

Yılbaşı gecesindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandı. Her güzergahta nöbetçi otobüsler hizmet verecek ve vatandaşların ulaşım sorunu yaşaması önlenecek.

Tedbirler kapsamında 1 Ocak 2025 Çarşamba günü tüm belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek.

Sağlık Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilçe belediye ekipleriyle beraber hijyen ve sahte alkole karşı sahada olup, birçok yeri denetleyecek.

Halkın, yılbaşı gecesini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için gerekli bütün önlem ve tedbirleri alan ekipler, kent genelinde yapılacak denetimlerde çıkacak olumsuzluklara karşı işlem yapacak. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar sabaha kadar sürecek.

Ekipler, 153 Yerinde Çözüm hattına gelen ihbarlara derhal müdahale edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Belediyesi Yılbaşı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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