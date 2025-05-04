Diyarbakır'da Ailelerin Eylemi 2071 Gündür Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ailelerin Eylemi 2071 Gündür Devam Ediyor

Diyarbakır\'da Ailelerin Eylemi 2071 Gündür Devam Ediyor

PKK tarafından kaçırılan çocukları için anneler eylemlerini sürdürüyor. 382 aile katılıyor.

04.05.2025 14:36
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Diyarbakır'da anne ve babaların 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi aralıksız devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2 bin 71 gündür aralıksız devam ediyor. 382 ailenin katıldığı oturma eyleminde 61 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu, Kocaeli'den geldiğini, 11 senedir çocuğunun ne ölüsünden ne de dirisinden haber alamadığını söyledi. Aksu, "Yavrum, beni görüyor, duyuyorsan rahatsızım, dayanacak gücüm yok. Seni bekliyorum. Ablaların, ağabeyin seni bekliyor. Ne olur gel. Hiçbir zaman yılmayacağım. Ablaların, ağabeyin de yılmıyor. Çocuğuma kim sebep olduysa, kim götürdü ise benden beter olsun" dedi.

Oğlu Sedat için Siirt'ten gelen Aydın Dağtekin ise, "2015'te kaçırıldığından beri herhangi bir haber alamadık. Oğlum Sedat, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Silahı bırak. Babanın, kardeşlerinin yanına geri gel" çağrısında bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Ailelerin Eylemi 2071 Gündür Devam Ediyor - Son Dakika

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