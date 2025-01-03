Diyarbakır'da eğitim şehidi öğrenciler anıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da eğitim şehidi öğrenciler anıldı

Diyarbakır\'da eğitim şehidi öğrenciler anıldı

Diyarbakır'da 17 yıl önce bölücü terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü aracın askeri servis aracının geçişi esnasında dershane önünde patlatılması sonucu hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

03.01.2025 13:24
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Diyarbakır'da 17 yıl önce bölücü terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü aracın askeri servis aracının geçişi esnasında dershane önünde patlatılması sonucu hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

3 Ocak 2008 tarihinde terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu, Engin Taşkın adlı öğrenciler ile veli Cengiz Kaya, saldırının meydana geldiği merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakılan törende duygu dolu anlar yaşandı. Kur'an-ı Kerim ve şehitler için duaların okunduğu törende konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yaşanan vahşetin acılarını iliklerine kadar hissettiklerini, 6 kınalı yavru ve bir evladın da babasının hiç suçları yokken vahşi bir şekilde katledildiklerini söyledi. Olayın üzerinden 17 yıl geçtiğini ancak anneler ve babalar için sanki bugün olmuş kadar taze olduğunu belirten Zorluoğlu, "Kendilerine Allah'tan sabır diliyorum. Burada böyle vahim bir hadise cereyan etti. Bu alanda bu çocuklarımızın katledilişini simgeleyen, onları her zaman hatırlayabileceğimiz bir anıta ihtiyaç olduğu kanaatindeyim" dedi.

Valilik olarak anıt yapılması için çalışma başlatmak istediklerini kaydeden Vali Zorluoğlu, "Diğer anne ve babalarımızdan da müsaade alarak burada uygun bir yerde, uygun bir şekilde bu katliamı simgeleyecek ve gelen geçen herkesin bunun acısını hissedebileceği anıtın önümüzdeki günlerde çalışmasına başlayarak, burada yerine koyalım" diye konuştu.

Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ise, 17 yaşındaki oğlunu toprağa vereli tam 17 yıl olduğunu, dile ne kadar kolaysa kalbe o kadar zor olduğunu ifade etti. 3 Ocak 2008'de bu noktada insafsızca patlatılan 80 kilogram bombanın 6'sı çocuk, 1'i de kızını dershaneden almaya gelen baba olmak üzere 7 canı aldığını belirten Eronat, "Ne diyordu Aybüke öğretmen, 'Beni öldüren de yoktur din, iman.' Tıpkı Aybüke öğretmen gibi Necmettin öğretmenimizi de Munzur Çayı'na atan emperyalist güçlerin uşağı bu cinayet şebekesinde de din, iman, vicdan, merhamet, sevgi gibi hiçbir onurlu vasfın bulunmadığını yıllardır yaptıkları katliamlardan biliyor ve izliyoruz. Sözde hak arıyoruz diye ülkemizin çok kıymetli öğretmen ve öğrencilerini yok ederek kandan beslenen bu vampirler çetesinin cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin yoğun gayretiyle çok şükür ki sonları gelmiştir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Terör, Yerel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da eğitim şehidi öğrenciler anıldı - Son Dakika

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