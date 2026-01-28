Tekerlekli sandalye tamir atölyesinde 600 engelliye ücretsiz hizmet - Son Dakika
Tekerlekli sandalye tamir atölyesinde 600 engelliye ücretsiz hizmet

28.01.2026 10:13  Güncelleme: 10:15
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalye tamir atölyesi ile son bir yılda 600 engelli vatandaşa bakım, onarım ve yedek parça desteği sundu. Atölye, bedensel engelli bireylerin bağımsız yaşamını desteklemeyi amaçlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve kentte bu alanda tek olan tekerlekli sandalye tamir atölyesi, son bir yıl içerisinde 600 engelli vatandaşa ücretsiz bakım, onarım ve yedek parça desteği sundu.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tekerlekli sandalye tamir atölyesi ile engelli vatandaşların günlük yaşamda bağımsız hareket edebilmesini ve toplumsal hayata aktif katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Engelli Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, atölyeye son bir yılda gelen talepler doğrultusunda 600 engelli vatandaşın akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerinde bakım, onarım ve yedek parça değişimi yapıldı. Atölye, akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin tüm bakım ve onarım işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Atölyeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla evlerinden alınarak Sümerpark Ortak Yaşam Alanında bulunan atölyeye getiriliyor. Bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar yeniden evlerine bırakılıyor.

"Tek atölye olarak çevre illere de hizmet sunuyoruz"

Engelli Şube Müdürü Emin Baran, tekerlekli sandalye tamir atölyesinin bedensel engelli vatandaşların bağımsız yaşamını destekleyen önemli bir hizmet olduğunu belirtti. Baran, tekerlekli sandalyenin engelli vatandaşlar için yalnızca bir araç olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tekerlekli sandalye, bedensel engelli vatandaşlar için bağımsızlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Sandalyenin bozulması, işe gidememek, okula ulaşamamak, sağlık hizmetlerine erişememek ve evden çıkamamak anlamına geliyor. Diyarbakır'da bu alanda hizmet veren tek atölye Büyükşehir Belediyemiz bünyesindedir. Kentten gelen taleplere bugüne kadar cevap olabildik. Bunun yanı sıra Van, Batman, Şanlıurfa gibi çevre illerden de talepler alıyoruz ve bu taleplere de imkanlar dahilinde yanıt vermeye çalışıyoruz."

"Yoğun talep var"

Atölyeye yönelik yoğun bir talep olduğunu ifade eden Baran, haftalık ortalama 20 tekerlekli sandalyenin tamir edildiğini belirtti. Yapılan işlemler hakkında bilgi veren Baran, "Atölyemizde bakım ve onarımın yanı sıra joystick, akü ve tekerlek değişimleri de yapılıyor. Bedensel engelli vatandaşların günlük yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri için atölyemiz hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Eşit ve erişilebilir bu hizmeti kamusal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle atölyemizden faydalanmak isteyen tüm bedensel engelli vatandaşları Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'na davet ediyoruz" dedi.

Diyarbakır Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Ömer Askan da Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Askan, "Akülü sandalye, tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri ihtiyaçlarımız olduğunda Büyükşehir Belediyesi engelli atölyesi bu ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Özellikle kış aylarında engelli vatandaşların ulaşımı konusunda çok önemli ve kıymetli hizmetler sunuluyor. Engelli vatandaşlar evlerinden alınıp işlemleri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor" diye konuştu.

"Yapılan tadilat ve tamiratlar çok önemli"

Atölyede yapılan çalışmaların hayati önem taşıdığını vurgulayan Askan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz engelliler için tekerlekli sandalyemiz, akülü sandalyemiz ve koltuk değneğimiz bizim ayaklarımızdır. Büyükşehir Belediyesi bu konuda gerçekten çok önemli çalışmalar yürütüyor. Akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımları ile yapılan tadilat ve tamiratlar bizim için büyük bir ihtiyaç. Çünkü bu tür ihtiyaçları kendi imkanlarımızla karşılamamız çoğu zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle Engelli Atölyesi'nin sunduğu hizmetler bizim için çok kıymetli." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
