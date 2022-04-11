Diyarbakır'da hayırsever insandan ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da hayırsever insandan ihtiyaç sahiplerine yardım

11.04.2022 13:56
Diyarbakır'da hayırsever insandan ihtiyaç sahiplerine yardım

Diyarbakır'da yaptığı insani yardımlarla tanınan "Dermanbaba" lakaplı hayırsever Yılmaz Acu, Ramazan Ayı'nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Diyarbakır'da yaptığı insani yardımlarla tanınan "Dermanbaba" lakaplı hayırsever Yılmaz Acu, Ramazan Ayı'nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Diyarbakır'ın Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ve Sur ilçesinde oturan ihtiyaç sahibi, fakir, yetim ve yardıma muhtaç aileleri tespit eden Acu, motosikleti ile onlara hayırseverlerden aldığı gıda kolileri, nakit ve gıda kartlarını dağıtarak destekte bulunuyor. Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu ve bu nedenle herkesin ihtiyaç sahiplerine el uzatması gerektiğini belirten Acu, "Ramazan ayı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplum hayatında yoğunluk kazandığı, ibadet hayatımızın zenginleştiği bir aydır. Diyarbakır'da gerek hastalar olsun, gerek dul ve yetimler olsun, gerek ihtiyaç sahibi vatandaşlar olsun mücadele ediyorum. Yılın her günü hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmak için mücadele veriyorum. İhtiyaç sahibi, fakir, yetim ve yardıma muhtaç ailelere bizzat motosikletim ile götürüp teslim ediyor, onların hayır dualarını alıyorum. Buna vesile olan tüm hayırseverlere sonsuz minnettarım" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da hayırsever insandan ihtiyaç sahiplerine yardım

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 'Ramazan Baharı' etkinlikleri devam ediyor Diyarbakır'da 'Ramazan Baharı' etkinlikleri devam ediyor Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü

Diyarbakır, Yenişehir, Ramazan, Sur, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da hayırsever insandan ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Konyaspor'dan sert sözler: Acilen istifalarını bekliyoruz
15:28 Öğretmenlik eğitimi aldı ama atanamadı: Diyarbakırlı Ramazan Deniz şimdi tespih ustası
15:26 Rus ordusu Ukraynalı askerleri yakın mesafeden bombaladı!
15:18 Son Dakika: Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın yerine muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif seçildi
15:17 Ürgüp'ün en görkemli yeri olan binlerce yıllık Temenni Tepesi'nin altına iş hanı yapılıyor! "Kapadokya'yı koruyun" çağrısı
15:15 Cübbeli Ahmet Hoca Apple'ın dijital asistanı Siri'ye çıkıştı: Bir kuruş faydası yok, sohbeti bölüyor ya
15:11 Bakan Nebati, enflasyon artışının geçici olduğunu belirterek ekledi: Üzerinde çalışıyoruz
15:09 TÜİK, MEB, Et ve Süt Kurumu 'ndan sonra Kılıçdaroğlu bu kez de Göç İdaresi'ne gidecek: Şimdi de kum torbası koyarlar!
14:53 Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA vetosu
14:43 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Görüşmeye de savaşmaya da devam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 15:40:37. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da hayırsever insandan ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement