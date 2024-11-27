Diyarbakır'da İlk Hackathon Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da İlk Hackathon Etkinliği

Diyarbakır\'da İlk Hackathon Etkinliği

DTSO ve Bilim Eğitim Vakfı, 6-8 Aralık 2024'te Diyarbakır'da NEET gençleri için Hackathon düzenleyecek.

27.11.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Bilim Eğitim Vakfının, 6-7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Diyarbakır'da bir ilke imza atarak 'Hackathon' etkinliği düzenleyecekleri belirtildi.

İş fikri geliştirmek, Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) gençleri, kültürel miras ile dijitalleşmeye ve yenilikçi projeler üretmeye davet etmesi hedeflenen etkinlikle ilgili açıklama yapan DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok, "Bu formatta bir etkinliği ilk kez düzenliyoruz. NEET gençler, kültürel miras ve dijitalleşme alanında çalışanlar, kültür sanat alanındaki girişimler, yazılımcılar ve uzmanları bir araya getirerek ticari ve sosyal fikirler geliştirmelerini destekliyoruz. Katılımcıların geliştireceği projeleri heyecanla bekliyoruz" dedi.

Ok, Diyarbakır'ın kültürel zenginliğinin turizme kazandırılmasında yenilikçi araçların kullanılmasının önemine değinerek, "Diyarbakır'ın somut ve somut olmayan kültürel zenginliğinin farkındayız. Bu etkinlikte de bu kültürel zenginliklerimizden ilham alan yenilikçi fikirler geliştirmek istiyoruz. Son 5 yıldır kentte kadınlar ve gençler için mesleki eğitim ve güçlendirme programları düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

Hackathon etkinliğine, Diyarbakır ve çevre illerden başvurular alınacağı bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Kültür Sanat, Teknoloji, Aralık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da İlk Hackathon Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:59:17. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da İlk Hackathon Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.