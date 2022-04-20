Diyarbakır'da iş insanlarından ihtiyaç sahibi bin 500 aileye yardım - Son Dakika
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Diyarbakır'da iş insanlarından ihtiyaç sahibi bin 500 aileye yardım

20.04.2022 14:31
Diyarbakır'da iş insanlarından ihtiyaç sahibi bin 500 aileye yardım

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla, bin 500'e yakın aileye market alışveriş kartı yardımında bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla, bin 500'e yakın aileye market alışveriş kartı yardımında bulundu.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Mehmet Bozkuş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaklaşık bin 500'e yakın ekonomik durumu elverişli olmayan aileye, market alışveriş kartlarını dağıttı. Bozkuş, Ramazan ayında başlattıkları yardım çalışmasında maddi ve manevi destek sağlayan herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Bağlar, Sur, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde ekonomik durumu elverişli olmayan vatandaşlara yardımları ilettiklerini aktaran Bozkuş, ailelere, istedikleri ürünü alabilmeleri için yardım çeklerini verdiklerini kaydetti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da iş insanlarından ihtiyaç sahibi bin 500 aileye yardım
Diyarbakır'da iş insanlarından ihtiyaç sahibi bin 500 aileye yardım

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Mehmet Bozkuş, Diyarbakır, alışveriş, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da iş insanlarından ihtiyaç sahibi bin 500 aileye yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da iş insanlarından ihtiyaç sahibi bin 500 aileye yardım - Son Dakika
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