Diyarbakır\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin 733 Başvuru

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin şiddet mağduru kadınlara danışma ve hukuki destek sağlanması için Diyarbakır Barosu ile yaptığı protokol kapsamında 5 ayda 733 kadın adli yardım başvurusunda bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yöndeki en önemli adımlarından biri de Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ile imzalanan "Kadınlara Adli Yardım ve Belediye Personeline Yönelik Eğitim Hizmeti Alınması İşbirliği Protokolü" oldu. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Dönem Temsilcisi avukat Cansel Talay, adli destek başvurularına ilişkin rapor hazırladı. Rapora göre 1 Eylül 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Diyarbakır Barosu Adli Yardım Birimine 733 kadın başvuruda bulundu.

Kadınların en sık maruz kaldığını belirttiği şiddet türü psikolojik şiddet oldu. Söz konusu şiddet türü 570 başvuru ile tüm başvuruların yüzde 25,82'sini oluşturdu. Psikolojik şiddeti 486 başvuru ve yüzde 22,01 oranıyla ekonomik şiddet izlerken, fiziksel şiddet nedeniyle yapılan başvuru sayısı ise 442 olup, toplam başvurunun yüzde 20,02'sini oluşturdu.

Kadınların iş yerinde maruz kaldığı mobbing 201 başvuru ile yüzde 9,1 oranında raporda yer alırken, son yıllarda artan dijital şiddet vakaları kapsamında 149 kadın adli yardım başvurusunda bulundu. Cinsel şiddet, 137 başvuru ve yüzde 6,2 oranla en az bildirilen ancak en ağır travmalara yol açan şiddet türlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bunların dışında 93 kadın yaşadığı şiddeti belirli bir kategoriye sokmadan başvuruda bulunurken, 130 kadın ise maruz kaldığı şiddet türünü belirtmemeyi tercih etti.

Protokol kapsamında kadınların başvuruları esas alınarak hazırlanan ve 1 Mart-23 Haziran tarihlerini kapsayan 2025 yılı 2. çeyrek veri analiz raporu ise kadınların karşılaştığı şiddet biçimleri, hukuki destek talepleri ve genel başvuru eğilimlerini ortaya koydu. Rapora göre söz konusu dönemde toplam 388 kadın başvuruda bulundu. Bu başvuruların 255'i kabul edilerek dosya açıldı. Başvuran kadınların büyük çoğunluğu birden fazla şiddet türüne maruz kalırken, en yaygın şiddet türü psikolojik şiddet oldu. Psikolojik şiddet oranı yüzde 26,26 olarak kaydedilirken, bu rakamı yüzde 23,03 ile ekonomik şiddet ve yüzde 20,30 ile fiziksel şiddet izledi. Mobbing, cinsel ve dijital şiddet ise diğer başvuru konuları arasında yer aldı. Hukuki destek taleplerine bakıldığında ise en fazla başvuru boşanma ve feri davalara yönelik yapıldı. Bu alandaki başvuru oranı yüzde 49,69'a ulaştı. Bunu yüzde 20,13 ile nafaka, yüzde 16,98 ile velayet davaları izledi. 6284 sayılı Kanun kapsamındaki başvurular ise yüzde 5,5 oranında gerçekleşti. Raporda, kadınların hak arama konusunda kararlı oldukları ancak adalete erişim süreçlerinin ekonomik zorluklarla sınırlı kaldığı vurgulandı. Bu nedenle adli yardım hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezinin önerileri arasında psikolojik ve ekonomik şiddetle mücadeleye yönelik eğitimlerin artırılması, kadınların 6284 sayılı Kanun kapsamındaki hakları konusunda daha fazla bilgilendirilmesi, mobbing ve dijital şiddetle ilgili danışmanlık hatlarının kurulması yer aldı. Ayrıca boşanma sürecindeki kadınlara ücretsiz avukat desteği sunulması ve sosyal destek mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Kadınların çok boyutlu ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapsayıcı hizmetlerin geliştirilmesi için belediyelerle daha fazla işbirliği yapılmasına dikkat çekilen raporda, sığınma evleri, psikolojik destek merkezleri ve hukuki danışma birimlerinin baro kadın hakları merkezleriyle koordineli çalışması önerildi. - DİYARBAKIR