Diyarbakır'da Kadınların İnsan Hakları için Eğitim Programı Başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadınların İnsan Hakları için Eğitim Programı Başlatıldı

Diyarbakır\'da Kadınların İnsan Hakları için Eğitim Programı Başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik 16 hafta sürecek Kadının İnsan Hakları Eğitim Programını (KİHEP) başlattı. Program, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kadının İnsan Hakları Derneği iş birliğiyle yürütülüyor ve kadınların haklarını bilmeleri, savunmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele etmeleri hedefleniyor.

06.01.2025 10:25  Güncelleme: 10:29
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik 16 hafta sürecek Kadının İnsan Hakları Eğitim Programını (KİHEP) başlattı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 'Sözümüz Bitmedi; Şiddeti Birlikte Durduracağız' kampanyası kapsamında Kadının İnsan Hakları Eğitim Programını (KİHEP) başlattı. Kadınlar için yaygın ve sürdürülebilir insan hakları eğitim programları geliştiren ve uygulayan Kadının İnsan Hakları Derneğinin iş birliğiyle başlatılan program, haftada bir olmak üzere toplam 16 hafta sürecek. KİHEP Eğitimcisi Rojda Kızgın'ın yürüttüğü program, 19 kadın çalışanın katılımıyla 3. grup çalışmasını tamamladı.

Eğitim programının içeriğine dair bilgi veren KİHEP Eğitimcisi Rojda Kızgın, kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunun ve bu durumun Anayasada güvence altına alındığını belirterek, buna rağmen hala yaşamın birçok alanında kadınlara birey olma alanı tanınmadığını ifade etti. Kızgın, "Kadınlar hala toplumsal cinsiyet rollerinin belirlediği yaşam biçimleri içerisinde cinsiyetçi kısıtlamalar ve ayrımcılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor" dedi.

Kadınların her alanda görünür ve aktif olmaları, konumlarını güçlendirip toplumsal cinsiyet eşitliğini kazanmalarının uzun soluklu bir mücadele gerektirdiğini söyleyen Kızgın, "Bunun için de kadınların ulusal ve uluslararası alanda haklarını bilmesi ve bunları savunup uygulayarak diğer kadınlarla paylaşarak yaygınlaştırması önemli. Programın temel hedefleri arasında, insan, vatandaş ve kadın olarak haklarımızın neler olduğu, sözlü yasalar olarak adlandırabileceğimiz gelenek, görenek ve günlük uygulamaların haklarımızı nasıl belirlediği, kısıtladığı ya da ihlal ettiği konularında bilinçlendirme de yer alıyor. Program kadınları birey olarak güçlendirirken, iş yerinde, toplumsal ilişkilerde ve aile ilişkilerine de olumlu katkılar sunacaktır. Deneyimlerimizi paylaşarak kendimiz ve kadınlar olarak ortak sorunlarımız hakkında konuşabilmek, bu sorunlar karşısında direnç göstermek ve çözüm üretmek programın önemli bir parçası" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kadınların İnsan Hakları için Eğitim Programı Başlatıldı - Son Dakika

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