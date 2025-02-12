Diyarbakır'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışıyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle kentin kırsal bölgelerinde yol açma çalışmalarına yoğunlaşırken, sürücülerin kış lastiği kullanmaları ve toplu taşıma tercih etmeleri öneriliyor.

12.02.2025 21:40
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Diyarbakır'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkili olan kar yağışıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'da beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı. Kentin merkez Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçeleri, sabah saatlerinde beyaza bürünürken, kar yağışı daha çok kentin Çüngüş, Çermik, Ergani, Dicle, Hani, Hazro, Lice, Kulp, Silvan, Çınar, Eğil ve Kocaköy ilçelerinde etkili oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve ekipmanla kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çüngüş, Çermik, Ergani, Dicle, Hani, Hazro, Lice, Kulp, Silvan, Çınar, Eğil ve Kocaköy ilçelerindeki kırsal mahallelerdeki yolların açılması için yoğun çaba gösteren ekipler, sürücülere kış lastiği takmadan trafiğe çıkmamalarını ve zorunlu olmadıkça şahsi araç yerine toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye etti.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da yarına kadar havanın çok bulutlu, karlı ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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