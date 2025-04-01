Diyarbakır\'da Sendika Bayramlaşması

Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ile Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, sendika üyeleriyle bayramlaştı.

Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ile Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, bayramının ilk gününden beri sendika üyeleriyle buluşmalar gerçekleştirip bayramlarını kutlamaya devam ediyor. Aküzüm, her bir üyelerinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Emekçi arkadaşlarımızla görev yaptıkları yerlerde bir araya gelip bayramlaşıyoruz. Herkese görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Kendilerinin ve ailelerinin bayramlarını bir kez daha kutluyorum. Aileleriyle nice bayramlar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR