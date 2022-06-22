Diyarbakır'da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı

22.06.2022 16:46

Diyarbakır'da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavisini tamamladıkları yavru tilkiyi doğaya bıraktı.

Diyarbakır'da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavisini tamamladıkları yavru tilkiyi doğaya bıraktı.

Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekipler tarafından rehabilitasyon merkezine teslim edilmiş olan bir adet tilki yavrusu tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldığı belirtildi. Yavru tilki, doğaya bırakıldıktan sonra hızlıca alandan uzaklaşarak gözden kayboldu.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı - Son Dakika
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