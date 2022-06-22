Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekipler tarafından rehabilitasyon merkezine teslim edilmiş olan bir adet tilki yavrusu tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldığı belirtildi. Yavru tilki, doğaya bırakıldıktan sonra hızlıca alandan uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı - Son Dakika

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