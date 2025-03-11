Diyarbakır Ulu Cami'de Ramazan Mukabelesi - Son Dakika
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Diyarbakır Ulu Cami'de Ramazan Mukabelesi

Diyarbakır Ulu Cami\'de Ramazan Mukabelesi

Diyarbakır Ulu Cami'de, Ramazan ayında mukabele geleneği coşkuyla sürdürülüyor.

11.03.2025 13:19
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İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de, Ramazan ayında mukabele geleneği devam ediyor.

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan mukabele geleneği, Peygamber Efendimiz zamanından beri sürdürülen ve Müslümanlar arasında büyük bir manevi değer taşıyan gelenek olarak biliniyor. Bu gelenek, Ramazan ayında camilerde ve evlerde bir araya gelen Müslümanların, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuması ve dinlemesiyle gerçekleştiriliyor. Diyarbakır Ulu Cami'de de bu kadim gelenek, büyük bir coşku ve manevi atmosfer içinde yaşatılmaya devam ediyor.

Şehrin en büyük ve tarihi camilerinden biri olan Ulu Cami, Ramazan ayı boyunca mukabele geleneğine ev sahipliği yapıyor. Sabah namazı sonrasında başlayan mukabele programları, cemaatin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in hatim edilmesi sürecinde, cami içinde manevi bir atmosfer oluşuyor ve cemaat, bu kutsal kitabın ayetlerini hem okuyarak hem de dinleyerek ihya etme fırsatı buluyor.

Mukabele geleneğinin İslam topraklarında devam ettiğini aktaran Yağmur, bütün camilerde, hocaların bunu takip ederek düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde yapma gayretini gösterdiğini dile getirdi.

Yağmur, mukabele derken sadece Kur'an okuyup geçmek olmadığını belirterek, "Zaman zaman bazı ayetlere mana vererek, bazı ayetleri tefsir ederek cemaatimizin insanlarımızın Kur'an hususunda bilgilerinin arttırılması hususunda çaba sarf ettiğimizi görmektesiniz. Onun için Kur'an müminin aslında bir kullanma kılavuzudur. Kur'an'a göre şekillenmek lazım, Kur'an'a göre hayatınızı idame etmek lazım ve ulu camide 3 vakit mukabele geleneği sürmektedir ve ülkemizin hatta İslam aleminin birçok camilerinde bu gelenek devam etmektedir" dedi.

Vatandaşlardan Hasan Alak, "Herkesin Ramazan-ı şerifin mübarek olsun. Allah razı olsun hemen hemen Ulu Cami'de hemen hemen her yıl gelip mukabeleyi dinliyoruz. Hocamızdan Allah razı olsun hem Arapça, hem Türkçe meali bize dinletiyorlar çok memnunuz. İnşallah hepimize daimi olur" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Ulu Cami'de Ramazan Mukabelesi - Son Dakika

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