Doç. Dr. Aydıner\'in Nefret Söylemi Tepki Topladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner'in akademik personel alımı mülakatı sırasında sarf ettiği öne sürülen ifadeler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Aydın Şube Başkanı Murat Gün, "Başörtülü vatandaşlarımıza yönelik nefret dolu tehditkar ifadelerini kınıyoruz" dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner'in iddiaya göre akademik personel alımı mülakatında sarf ettiği "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım" sözlerinin ardından tepkiler büyümeye devam ediyor.

ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün, "Adnan Menderes Üniversitesi'nde görev yapmakta olan bir akademisyenin akademik personel aday alımı mülakatında başörtülü vatandaşlarımıza yönelik nefret dolu tehditkar ifadelerini kınıyoruz. Bu tür ayrımcı söylemler açıkça insan hakları ihlalidir, iş dünyası olarak da bunu bir kez daha kınadığımızı bildiriyoruz. Üniversitelerimiz, hoşgörünün ve saygının esas olduğu yerlerdir, bu tür ayrımcı ve nefret dolu ifadeler asla kabul edilemez. Temel hak ve özgürlükleri hiçe sayan bu nefret dilini ve bu zihniyeti en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN