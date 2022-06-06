Üçü aynı aileden 6 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde 763 kayıtlı seçmenin bulunduğu mahallede 634 seçmen sandık başına gitti. 608 oyun geçerli sayıldığı seçimler sonrasında 217 oy alan Resul Yalçın Mithatpaşa Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu. Diğer adaylardan Ali Osman Ayvaz 45, Hüseyin Ayvaz 124, İbrahim Ayvaz 125, İsmail Doğan 58 ve Osman Kışçı 39 oy aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Dodurga'da muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.