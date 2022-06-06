Dodurga'da muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Dodurga'da muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı

06.06.2022 12:28
Dodurga'da muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 3'ü aynı aileden 6 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 3'ü aynı aileden 6 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı.

Beldeye bağlı 4 mahalleden biri olan Mithatpaşa Mahallesi'nde 5 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimi gerçekleştirildi.

Üçü aynı aileden 6 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde 763 kayıtlı seçmenin bulunduğu mahallede 634 seçmen sandık başına gitti. 608 oyun geçerli sayıldığı seçimler sonrasında 217 oy alan Resul Yalçın Mithatpaşa Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu. Diğer adaylardan Ali Osman Ayvaz 45, Hüseyin Ayvaz 124, İbrahim Ayvaz 125, İsmail Doğan 58 ve Osman Kışçı 39 oy aldı. - BİLECİK

Dodurga'da muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı
Dodurga'da muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı

YORUMLAR
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Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası Görevden alınan muhtarın eşi muhtar seçildi Görevden alınan muhtarın eşi muhtar seçildi
Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dodurga'da muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı - Son Dakika

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