Doğa Kolejinde satranç turnuvası başladı - Son Dakika
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Doğa Kolejinde satranç turnuvası başladı

20.03.2022 12:17
Doğa Kolejinde satranç turnuvası başladı

Adıyaman Doğa Kolejinde tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

Adıyaman Doğa Kolejinde tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün EDEP Zeka Küpü Projesi kapsamında İTÜ ETA Vakfı Adıyaman Doğa Koleji organizatörlüğünde kolej binası içerisinde gerçekleştirilen satranç turnuvasına Adıyaman ve ilçelerinden 280 öğrenci katılım sağladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 3 farklı kategoride yapılacak olan turnuvanın startı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Gümüş, Doğa Koleji Adıyaman Kurucusu Orhan Ekinci, Ortaokul Müdürü Nesrin Ekinci, Lise Müdürü Hamit Ekinci ve İlkokul Müdürü Mustafa Evren tarafından verildi.

Turnuvaya katılan öğrenciler birincilik için bir biriyle kıyasıya mücadele etti. - ADIYAMAN

Doğa Kolejinde satranç turnuvası başladı
Doğa Kolejinde satranç turnuvası başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğa Kolejinde satranç turnuvası başladı - Son Dakika


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