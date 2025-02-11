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Doğal Şerbetler ile Global Hedef

Genç girişimci Aybike Sedar, Osmanlı tariflerini modernize ederek doğal şerbetler üretiyor.

11.02.2025 19:49
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Genç girişimci kadın doğal yöntemlerle ürettiği şerbetlerini bir çok ülkede satmayı hedefliyor

Osmanlıdan miras olan reçeteleri modernize ederek 6 çeşit şerbet üretiyorlar

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde doğal yöntemlerle şerbet üretimi yapan Aybike Sedar, ürünlerini ülke geneli ve yurt dışında bir çok ülkeye ihracat yapmayı planladıklarını belirtti.

İlçede kurduğu modern tesiste 6 çeşit şerbet üretimi yaptıklarını anlatan genç girişimci Aybike Sedar, ürünlerini herhangi bir katkı madde kullanmadan doğal olarak ürettiklerini söyledi. İlk ihracatlarını Malezya'ya yaptıklarını ifade eden Aybike Sedar, yurt içinde ise Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde bulunan marketler, benzin istasyonları ve restoranlara ürünlerini sattıklarını ifade etti. Sedar açıklamasında; " Eskişehir'de aile şirketimizin 2. nesil temsilcisi olarak buradayım. Restoran işlerimiz var. Restoran işlerimizin yanında aslında 15 yıldır süredir yaptığımız şerbetlerimizi seri üretimle üretmeye başladık. Bozüyük'te bir üretim tesisi kurduk. Bu tesiste 6 çeşit şerbet üretiyoruz. Aslında bunlara şerbet demek basite indirgeniliyor, ama bize Osmanlıdan gelen, miras olan reçetelerimizi modernize ederek sağlıklı içecekler üretiyoruz. 6 tane çeşidimiz var. Odunpazarı, reyhan, meyan kökü şerbeti ve aynı zamanda sağlıklı içecek serimiz var. Vitamin deposu, sıra dışı detoks hayat veren içeceklerimiz var. Bu içeceklerimizin hepsinin kökeni aslında o şerbetlerdeki o şifalı bitkilere, baharatlara dayanıyor. Hiçbir şekilde katkı, koruyucu, aroma ve renklendirici kullanmıyoruz. Hurma suyuyla tatlandırdığımız ilave şekersiz içecekler üretiyoruz. Burada yaptığımız tesiste oldukça teknoloji tesisi kurduk. Otomasyonlu bir şekilde üretim yapıyoruz ve raf ömrünü de kullandığımız teknolojiye borçluyuz. İçerisine her hangi bir katkı maddesi koymuyoruz. İstanbul'da yapılan fuarlara katıldık bu sene. Güzel bir talep oluştu. Hem iç pazarda hem de dış pazardaki talepleri karşılamayı çalışıyoruz. Şimdiye kadar Malezya'ya ihracat yaptık. Bu bizleri çok heyecanlandırdı. Bundan sonraki süreçte Avrupa pazarına açılmayı hem de Birleşik Arap Emirliklerine, körfez tarafındaki pazara açılmayı planlıyoruz. Yurt içinde aynı zamanda kafe, restoran, benzinlik istasyonları ve süper marketlerde satış yapıyoruz. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgesi öncelikli alanlarımız bundan sonra inşallah tüm Türkiye'de ve yurt dışında marketlerde ürünlerimizi bulabileceğinizi umuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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