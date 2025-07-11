Doğu Çin Denizi'nde Çarpışma Tehlikesi - Son Dakika
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Doğu Çin Denizi'nde Çarpışma Tehlikesi

11.07.2025 09:41
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Çin jetleri, Japon askeri uçağına 30 metre yaklaşarak çarpışma riski oluşturdu.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'e ait savaş jetlerinin Doğu Çin Denizi'ndeki uluslararası sular üzerinde seyreden Japonya'ya ait askeri uçağa 2 kez 30 metre mesafeye kadar yaklaşarak çarpışma tehlikesine neden olduğu bildirildi.

Çin'e ait savaş jetlerinin Doğu Çin Denizi'ndeki uluslararası sular üzerinde seyreden Japonya'ya ait askeri uçağa 30 metre mesafeye kadar yaklaşarak çarpışma tehlikesine neden olduğu bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Çarşamba günü gerçekleşen ilk manevra sırasında Çin'e ait JH-7 tipi avcı-bombardıman uçağı Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait YS-11EB tipi elektronik istihbarat uçağının 30 metre yakınına "olağandışı" şekilde yaklaştı. Perşembe sabahı benzer bir manevra gerçekleştiren JH-7 tipi bir avcı-bombardıman uçağı, bu kez SDF'nin YS-11EB elektronik istihbarat uçağına dikey olarak 30 metrelik mesafeden uçuş gerçekleştirdi. Söz konusu manevraların kaza riski oluşturduğu vurgulanan açıklamada, "Çin askeri uçaklarının bu tür olağandışı yaklaşımları potansiyel bir çarpışma riskine neden olmakta ve ciddi endişelere yol açmaktadır. Bu tür olayların tekrarlanmaması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Çin uçaklarından benzer manevralar

Çin'in Shandong uçak gemisinden kalkan J-15 savaş uçakları, 7 ve 8 Haziran tarihlerinde Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden SDF'ye ait P-3C tipi devriye uçağına 45 metre mesafeye kadar yaklaşarak tehlikeli manevralar gerçekleştirmişti. Güvenlik endişelerine neden olan gelişmelerin ardından, Tokyo yönetimi Pekin'e benzer olayların tekrarının önlenmesi çağrısında bulunmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA

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