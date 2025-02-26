Doğu Ekspresi'nde Masalsı Yolculuk

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Karla bütünleşen Doğu Ekspresi'nin masalsı yolculuğu

ERZİNCAN - Erzincan'da yağan yoğun kar yağışının ardından her taraf beyaz örtüyle kaplanırken, Doğu Ekspresi treninin İliç-Kemah-Erzincan güzergahında geçişi masalsı görsel oluşturdu.

Yoğun kar yağışıyla birlikte Erzincan kırsalda kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Kar zaman zaman ulaşımda çileye dönüşse de görsel güzellikleri de beraberinde getirdi. Havadan çekilen Doğu Ekspresinin karla bütünleşmesi izleyenleri adeta mest etti.

Kış aylarının gelmesi ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Kars'tan başlayıp Ankara'da biten Doğu Ekspresiyle tren yolculuğu yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculukta, yolcular eşsiz manzaralar eşliğinde Ankara'ya varıyor.

"Turistik Doğu Ekspresi'nin yolculuğu"

Ankara'da yola çıkan turistik Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Kayseri ve Sivas'ı geçtikten sonra ulaştığı Erzincan'da 150 dakika mola veriyor. Yolcularının kenti gezme fırsatı bulduğu molanın ardından seferine devam eden trenin Erzurum'daki mola süresi 240 dakika. Misafirlerinin kenti keşif gezisinin ardından hareket eden tren, son durağı Kars'ta bir günlük bir mola verdikten sonra Ankara'ya dönüşe geçiyor. Dönüş yolculuğunda İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika durarak yolcuların bölgeyi gezmesine imkan sağlıyor.