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Dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uygulamalar artırıldı - Son Dakika

Dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uygulamalar artırıldı

15.02.2022 17:14
Dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uygulamalar artırıldı

Yozgat'ın Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uygulamaları artırdı.

Yozgat'ın Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uygulamaları artırdı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yelaldı, Hırsızların ve dolandırıcıların ilçenin yoğun günleri olan Çarşamba ve Perşembe günlerini tercih ettiğini belirterek, vatandaşların huzuru ve güvenliği için ekiplerin aralıksız uygulama yaptığını söyledi.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yelaldı, "Asayiş ekipleri Amirimiz Ferhat Kılıçoğlu'nun koordinesinde özellikle halkın Çarşamba günleri pazar yapmasını fırsat bilen Kayseri ilinden ilçemize evlere dolandırıcılık ve hırsızlık maksadıyla gelen şahıslara yönelik asayiş ve trafik yol uygulamaları aralıksız devam etmektedir. Yapılan denetimlerde 183 araç ve 234 şahıs sorgulanmıştır. Her hafta ilçemizin farklı noktalarında bu uygulamaların devam edecektir." dedi.

Asayiş Amiri Ferhat Kılıçoğlu ise özellikle çarşamba ve perşembe günleri vatandaşların evlerinden ayrılırken kapıyı iki defa kilitlemelerini ve sokakta şüphelendikleri şahıslarla ilgili 112 çağrı merkezini aramaları konusunda çeşitli uyarılarda bulundu. - YOZGAT

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Dolandırıcılık, Hisarcık, Yozgat, Yerköy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uygulamalar artırıldı - Son Dakika


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