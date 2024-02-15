Domaniç Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Domaniç Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Kocayayla Geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı. Gece boyunca yağan kar nedeniyle gece ağır vasıta geçişlerine kapatılan Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Geçidinde, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gündüz saatlerinde ağır vasıtaların geçişlerine izin verildi.

15.02.2024 12:29  Güncelleme: 12:31
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Domaniç Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Kocayayla Geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı.

Gece boyunca yağan kar nedeniyle gece ağır vasıta geçişlerine kapatılan Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Geçidinde, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gündüz saatlerinde ağır vasıtaların geçişlerine izin verildi.

Domaniç Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Domaniç Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Domaniç Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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