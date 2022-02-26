Donan Muradiye Şelalesi çözülmeye başladı - Son Dakika
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Donan Muradiye Şelalesi çözülmeye başladı

26.02.2022 15:39

Donan Muradiye Şelalesi çözülmeye başladı Van'ın önemli turizm değerlerinden olan ve soğuk hava nedeniyle donan Muradiye Şelalesi, son günlerde havanın ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı.

Donan Muradiye Şelalesi çözülmeye başladı

VAN - Van'ın önemli turizm değerlerinden olan ve soğuk hava nedeniyle donan Muradiye Şelalesi, son günlerde havanın ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı.

Van'da son günlerde hava sıcaklıkları artarken, artan sıcaklıklar donan Muradiye Şelalesi'nin çözülmesine neden oldu. Van merkeze 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve kentin önemli tarihi yerlerinden olan Muradiye Şelalesi, yazın etrafında rengarenk çiçekleriyle, kışın ise Pamukkale travertenlerini andıran buzdan kristalleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bend-i Mahi çayı üzerinde yaklaşık 50 metre uzunluktaki asma köprüsüyle seyrine doyumsuz görüntü oluşturan şelale, her mevsim ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü farklı bir güzellik sunarken, son iki haftada hava sıcaklıklarının artması nedeniyle şelalenin donan kısımları kısmen çözülmeye başladı.

Donan Muradiye Şelalesi çözülmeye başladı
Donan Muradiye Şelalesi çözülmeye başladı
Donan Muradiye Şelalesi çözülmeye başladı

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Muradiye Şelalesi, Turizm, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Donan Muradiye Şelalesi çözülmeye başladı - Son Dakika


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