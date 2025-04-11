Fenomen dönerciden skandal itiraf: Her yer Hindistan sokak lezzetleri - Son Dakika
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Fenomen dönerciden skandal itiraf: Her yer Hindistan sokak lezzetleri

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Adana'da hijyen kurallarına uymadığı tespit edilerek 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki standı kaldırılan fenomen dönerci, "Biz karnavaldan kovulacak ne yaptık? Karnavalın her yeri Hindistan sokak lezzetleri" diyerek tepkisini dile getirdi.

11.04.2025 15:14
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlendi. Geçtiğimiz gün de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Caddesi üzerinde bulunan fenomen gece dönercisinin mekanında çiğ tavuk üzerine pişmiş tavuk takıldı.

CEZA KESİLMİŞTİ

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fenomen gece dönercisine hijyen kurallarına uymamaktan 42 bin 76 TL idari para cezası uyguladı.

STANDI KALDIRILDI

Öte yandan, Merkez Park'ta devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Hindistan sokak lezzetlerini andıran, hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen fenomen dönercinin standı bugün zabıta ekiplerince kaldırıldı. Çevik kuvvet polisleri de stant kaldırılırken önlem aldı.

Fenomen dönerciden skandal itiraf: Her yer Hindistan sokak lezzetleri

"12 BİN KİŞİYE YEMEK YEDİRDİM" DEMİŞTİ

Sosyal medyadan açıklama yapan dönerci, "Sosuma süt kattım diye festivalden kaldırılıyorum. Sağlık Bakanıma da saygılar duyuyorum. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 12 bin kişiye festivalde yemek yedirdim. Zarar gören varsa buyursun benim boynum devletime de vatanıma da kıldan incedir" dedi.

DÜKKANDAN ÖRNEK ALINDI

Pişmiş dönere çiğ tavuk takan fenomen dönercinin dükkanından da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri örnek aldı. Ekiplere numune ürün veren fenomen dönerci ardından sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.

Fenomen dönerciden skandal itiraf: Her yer Hindistan sokak lezzetleri

"KARNAVALIN HER YERİ HİNDİSTAN SOKAK LEZZETLERİ"

Numune alındığına dair evrakları gösteren dönerci, "Biz karnavaldan kovulacak ne yaptık? Karnavalın her yeri Hindistan sokak lezzetleri. Etler, kıymalar, dönerler her şey orada açıkta toz toprak içerisinde. Hijyen dersi vermek isteyenler gidip orayı ziyaret etsin" dedi.

Fenomen dönerciden skandal itiraf: Her yer Hindistan sokak lezzetleri
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fenomen dönerciden skandal itiraf: Her yer Hindistan sokak lezzetleri - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Tasyurek:
    meşhur cırcır yapan gece corbacısı hindistanlı salh ceza yedi 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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