DOSD Meram\'da Down Sendromlu Çocuklara Eğitim Programı

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DOSD Meram'da eğitim alan down sendromlu çocukların ailelerine yönelik başlatılan eğitim programı ilgi görmeye devam ediyor.

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram ve Meram İlçe Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında yürütülen proje çerçevesinde, özel çocuklar derslerine devam ederken onları bekleyen annelere de, el sanatları eğitimleri veriliyor.

"DOSD Meram'a şükran borçluyuz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş başta olmak üzere Konya protokolü sık sık proje çerçevesinde eğitim alan velileri ziyaret ederek destek veriyor. Kendilerine verilen destekten ve bu ziyaretlerden çok mutlu olan özel anneler, kursların kendilerine çok şey kazandırdığını ifade ederek Başkan Mustafa Kavuş'a hem DOSD Meram için hem de DOSD Meram çerçevesinde kendilerine verilen eğitimler için teşekkür etti. Özel çocukların DOSD Meram faaliyetleri ve el sanatları eğitimleri hakkında annelerle istişarelerde bulunduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, eğitim saatlerinde çocuklarını bekleyen annelere el sanatları dersleri verilerek onların hem zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmelerini hem meslek kazanmalarını hem de sosyal aktivitelerinin geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti.

"DOSD Meram her adımıyla göz dolduruyor"

Annelerin, çocuklarını beklerken bir taraftan yeni şeyler öğrendiğini diğer taraftan da iş hayatına atılma fırsatı bile yakaladıklarını belirten Başkan Kavuş, "DOSD Meram sadece özel çocuklarımızın değil ailelerinin de yaşamlarına dokunuyor, hayatlarını zenginleştiriyor. Down sendromlu çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunarken, seminerler, eğitim çalışmaları ve kurslarla ailelerimizin yanındayız. Halk Eğitim Merkezimiz ile birlikte yürüttüğümüz el sanatları kursumuz da bunlardan biri. Çocuklar eğitim alırken annelerimiz de vakitlerini sanat öğrenerek değerlendiriyor. Annelerimizin, hem DOSD Meram'dan hem de kursta aldıkları eğitimlerden duydukları mutluluğu dile getirmeleri, bizlere 'ne kadar doğru bir iş yaptığımızı' gösterdi. Onların katılımları ve memnuniyetleri var oldukça bizler de onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yöneticisinden eğitimcisine Halk Eğitim Merkezimize teşekkür ediyor, özel annelerimize de başarı ve mutluluk diliyorum" dedi. - KONYA