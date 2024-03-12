Down sendromlu çocuklarla dans eden muhtar adayı

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Denizli'de sıra dışı bir seçim kampanyası yürüten muhtar adayı, uzun yıllardır abilik yaptığı down sendromlu çocuklarla birlikte oy istedi. Sokak ve pazaryerinde çocuklarla dans eden aday, renkli görüntüler oluşturdu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'nden adaylığını koyan Ömer Demirtaş, uzun yıllardır abilik yaptığı down sendromlu bireylerle pazar esnafının yanına uğrayarak desteklerini istedi. Down sendromlu bireyler noktasında farkındalık oluşturmak için şehirde uzun yıllardır çalışma sürdüren Demirtaş, pazaryerinde özel çocuklarla müzik eşliğinde dans ederek, farklı bir seçim kampanyasına imza attı. Pazaryerinde deprem düdüğü dağıtarak deprem kuşağında yaşayan mahallelinin dikkatini çeken Demirtaş, Kuşpınar Mahallesi'nin depreme dirençli bir yerleşim olabilmesi için söz sahibi belediyeler ile çalışmalar yürüteceğini vurguladı.

Denizli'yi çok sevdiğini ve bu şehrin güzelliklerini ülke insanına daha iyi aktarabilmek için uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğünü belirten Ömer Demirtaş, "Ülkemizin deprem tehlikesi yönünden en riskli şehirlerinden olan Denizli'mizde muhtemel bir afete hazırlıklı olmalıyız. Deprem konusunu mahallemiz ve şehrimizin gündeminde tutmalıyız. Deprem konusunda dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız. Herkesin evinde bir deprem çantası bulunmalı. Belediyecilik hayatımda edinmiş olduğum bilgi, birikim ve tecrübemi mahalleme hizmet etmek ve örnek gösterilecek bir muhtar olmak için Kuşpınar Mahallesi'ne muhtar adayı oldum. Ben bu kardeşlerime 10 yıldır ağabeylik yapıyorum. Down sendromlu kardeşlerimiz hasta değil, genetik farklılıkları var. Dünyayı güzelleştirmeye engelli kardeşlerimle beraber Kuşpınar'dan başlayacağız" dedi. - DENİZLİ