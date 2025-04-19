Down Sendromlu Genç Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Sultangazi'de polis olmayı hayal eden down sendromlu gence ekipler sürpriz yaptı. Polis ekipleri, gence üniforma giydirerek denetimlere dahil etti.

Sultangazi'de babası ile birlikte yürüyüş yaptığı esnada trafik ekipleri ile karşılaşan down sendromlu Samet Akkaya, "Beni gözaltına alır mısınız" dedi. Bunun üzerine down sendromlu gence kelepçe takan polisler, Akkaya'yı önce Sultangazi Emniyet Büro Amirliği'ne götürdü. Burada bir süre ağırladıkları gence daha sonra sürpriz yapan ekipler, üniforma giydirerek denetimlere dahil etti. Polis olma hayali kurduğu öğrenilen gencin bu hayalini gerçekleştiren ekipler, yanlarına aldıkları Akkaya'ya, araçları çevirtip ehliyet kontrolü yaptırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL