 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Down sendromlu muhtar adayı sıcak çorba dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Down sendromlu muhtar adayı sıcak çorba dağıtıyor

Down sendromlu Mücahit Kırdaş, Eskişehir'de muhtar adayı olduğunu açıkladıktan sonra her sabah farklı bir camide sıcak çorba dağıtarak vatandaşların soğuk sabahlarında içini ısıtıyor. Çorba dağıtımı sırasında cemaatle sohbet eden Kırdaş, muhtar olduğunda da halka hizmet etmeye devam edeceğini belirtiyor.

Down sendromlu muhtar adayı sıcak çorba dağıtıyor
23.12.2023 - 14:06,  Güncelleme: 14:07
Abone Ol

Down sendromlu olan muhtar adayı Mücahit Kırdaş, her sabah farklı bir camide sıcak çorba dağıtıyor.

Eskişehir Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Mücahit Kırdaş, geçtiğimiz aylarda muhtarlığa aday olduğunu açıklamıştı. Adaylığını bildiren 25 yaşındaki Kırdaş, vatandaşların soğuk Eskişehir sabahlarında içini ısıtabilmek için yaklaşık yaklaşık 1 haftadır her sabah namazından sonra çorba dağıtıyor. Çorba ikramı esnasında mahalle cemaatiyle oturup sohbet eden Mücahit Kırdaş, herkesle tek tek ilgilenip sıkıntılarını dinledi. Cemaatin kendisine karşı büyük bir sevgisi olduğunu ve muhtar olduğunda onlar için durmadan çalışacağını belirten genç muhtar adayı, çorba dağıtımı dışında esnafları birer birer ziyaret edip, isteklerini dinledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Odunpazarı, Eskişehir, Engelliler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Down sendromlu muhtar adayı sıcak çorba dağıtıyor - Son Dakika


15:33
Atilla Taş Barda Olay Sonrası Tutuklandı Atilla Taş Barda Olay Sonrası Tutuklandı
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00
İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47
Hamas, İsrail tanklarını imha etti Hamas, İsrail tanklarını imha etti
14:41
Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31
Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti
14:31
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Son Dakika
15:33 Atilla Taş Barda Olay Sonrası Tutuklandı
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail tanklarını imha etti
14:41 Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39 Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31 Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:31 Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti
14:19 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00 Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 15:44:32. #1.13#
SON DAKİKA: Down sendromlu muhtar adayı sıcak çorba dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement