 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DPÜ, 50 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verecek - Son Dakika
Üye Girişi

DPÜ, 50 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verecek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Yeşilay Kütahya Şubesi iş birliğiyle bugüne kadarki en geniş katılımlı etkinliği düzenleyerek 50 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verecek. Etkinlik, tüm yerleşke ve binalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve çevrim içi olarak da izlenebilecek.

DPÜ, 50 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verecek
24.12.2023 - 13:13,
Abone Ol

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) bugüne kadarki en geniş katılımlı etkinliğini Yeşilay Kütahya Şubesi iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele konusunda yapmaya hazırlanıyor. DPÜ'de 50 bin öğrenciye aynı anda bağımlılıkla mücadele eğitimi verilecek.

Rektörlük ile Yeşilay Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğinde 26 Aralık günü saat 10.30'da başlayacak etkinlik, DPÜ'nün tüm yerleşke ve binalarındaki konferans salonları ve amfilerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve canlı yayınla çevrim içi olarak da dünyanın her yerinden izlenebilecek.

Her bir etkinlik salonuna yapılacak bağlantılarla aynı anda başlayacak etkinlikle Yeşilay Kütahya Şubesinin temsilcileri de salonlarda yüz yüze eğitimler verecekler. Etkinliğe çevrim içi katılım için gerekli bilgiler DPÜ'nün resmi iletişim kanallarından duyurulacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kütahya, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DPÜ, 50 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verecek - Son Dakika


14:22
12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05
TAG sürücüsüne 'Seni bu arabaya gömeriz' tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52
Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı

Son Dakika
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05 TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52 Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 14:50:42. #1.11#
SON DAKİKA: DPÜ, 50 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement