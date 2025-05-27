DPÜ Fest 2025 Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Yerel

DPÜ Fest 2025 Coşkuyla Başladı

27.05.2025 20:13
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde DPÜ Fest 2025, Mavi Gri konseriyle başladı ve beş gün sürecek.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DPÜ Fest 2025 coşkuyla başladı

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi geleneksel bahar şenlikleri DPÜ Fest 2025, müzik grubu Mavi Gri'nin büyük beğeni toplayan konseriyle kapılarını açtı. Üniversite kampüsünde gerçekleşen festivalin açılış konseri, öğrenciler ve Kütahya halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, DPÜ Fest 2025, beş gün boyunca birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler ve çeşitli eğlence etkinlikleriyle dolu dolu geçecek. Festival boyunca müzikseverler unutulmaz anlar yaşayacak. Festival alanına kurulan lunapark ise coşkuyu ve heyecanı doruğa taşıyacak. Öğrenciler ve Kütahya halkı, hem müziğin keyfini çıkaracak hem de lunaparkın eğlenceli dünyasında vakit geçirecek. Vatandaşlar, DPÜ Fest 2025'in hem konserleriyle hem de eğlence dolu atmosferiyle Kütahya'da baharın coşkusunu yaşatacağını düşünüyor.

Festivalde hizmet verecek olan lunaparkın işletme sahibi Birol Ozan, 25 yıllık tecrübesi ve güler yüzlü personeliyle öğrencilere ve halka hizmet vermekten mutluluk duyacağını belirtti. Simavlı olduğunu ve uzun yıllardır bu işi yaptığını ifade eden Ozan, "Açılış bugün oldu ve pazar gününe kadar çeşitli etkinlikler ile devam edecek. Festival alanında ayrıca 130 adet yiyecek, içecek ve giyim stantları da yer alacak. Tüm öğrencileri ve Kütahya halkını bu büyük etkinliğe davet ediyoruz," şeklinde konuştu.

DPÜ Fest 2025, 30 Mayıs 2025 Pazar gününe kadar konserler ve çeşitli etkinliklerle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kampüsünde devam edecek.

Kaynak: İHA

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