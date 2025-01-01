Dr. Şenkul'dan Hastane Ziyareti - Son Dakika
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Yerel

Dr. Şenkul'dan Hastane Ziyareti

Dr. Şenkul\'dan Hastane Ziyareti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarını kutladı.

01.01.2025 03:44
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 2024'ün son gününde Efeler ilçesinde bulunan hastaneleri ziyaret etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Efeler 3 No'lu ve 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, Aydın Devlet ile Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan ile Sağlık Hizmetleri Başkanın da eşlik ettiği ziyaretlerde sağlık personellerinin yeni yıllarını kutlayan İl Sağlık Müdürü Şenkul; sağlık hizmetini sunma adına gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da gösterdikleri üstün fedakarlık ve gayret için teşekkür etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Şenkul, hastaların ve hasta yakınlarını yeni yıllarını sağlık ve huzur içinde geçirmelerini temenni etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dr. Şenkul'dan Hastane Ziyareti - Son Dakika

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