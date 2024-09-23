Drift Yapanlara 32 Bin Lira Ceza

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Drift yapıp sosyal medyada paylaştılar, her birine 32 bin 233 lira ceza kestiler

YOZGAT - Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift yapıp sosyal medya hesaplarında paylaşan sürücüleri takibe alıp tespit edilen sürücülere ceza yağdırdı.

Son dönemde, sürücülerin yasaklanan trafik hareketlerini araçlarıyla sergileyip bunları sosyal medya platformlarında paylaşması giderek yaygınlaştı. Emniyet güçleri, bu paylaşımlar üzerinden ihlalleri tespit ederek, yasalara uygun şekilde cezalandırma işlemlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayılan drift görüntülerini inceleyerek trafik ihlali yapan 3 sürücüye ceza yağdırdı. Yapılan denetimlerde, Karayolları Trafik Kanun'nun 67/1-D maddesi gereğince drift yapan her bir sürücüye 32 bin 233 lira toplamda 96 bin 699 lira para cezası uygulandı.