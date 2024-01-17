DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Vali Mustafa Çiftçi\'ye Çalışmalar Hakkında Brifing Verdi

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, Vali Mustafa Çiftçi'ye yürütülen çalışmalar hakkında brifing verdi.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve müdür yardımcıları tarafından karşılandı. Bölgede yer alan barajların vaziyet planları üzerinden Vali Mustafa Çiftçi'ye brifing veren Bölge Müdürü Yavuz; Hınıs Başköy Barajı, Sakalıkesik ve Orta Bahçe Sulama Projesi, Pasinler Demirdöven Barajı ve Regülatörlü Sulama Projesi, Kuzgun DAPHAN 1. Merhale Projesi, Pasinler Söylemez Barajı ve HES Sulama Projeleri ile ilgili yapılan çalışmaları detaylandırdı. - ERZURUM