 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Vali Mustafa Çiftçi'ye Çalışmalar Hakkında Brifing Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Vali Mustafa Çiftçi'ye Çalışmalar Hakkında Brifing Verdi

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, Vali Mustafa Çiftçi'ye bölgedeki barajlar ve sulama projeleri hakkında brifing verdi. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, yapılan çalışmaları detaylandırdı.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Vali Mustafa Çiftçi\'ye Çalışmalar Hakkında Brifing Verdi
17.01.2024 - 09:41,  Güncelleme: 09:46
Abone Ol

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, Vali Mustafa Çiftçi'ye yürütülen çalışmalar hakkında brifing verdi.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve müdür yardımcıları tarafından karşılandı. Bölgede yer alan barajların vaziyet planları üzerinden Vali Mustafa Çiftçi'ye brifing veren Bölge Müdürü Yavuz; Hınıs Başköy Barajı, Sakalıkesik ve Orta Bahçe Sulama Projesi, Pasinler Demirdöven Barajı ve Regülatörlü Sulama Projesi, Kuzgun DAPHAN 1. Merhale Projesi, Pasinler Söylemez Barajı ve HES Sulama Projeleri ile ilgili yapılan çalışmaları detaylandırdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Vali Mustafa Çiftçi'ye Çalışmalar Hakkında Brifing Verdi - Son Dakika


10:30
Ankara Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Ödemelerini Duyurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Ödemelerini Duyurdu
10:06
İzmir'de Parfüm Fabrikasında Çıkan Yangında 1 İşçi Öldü, 3 İşçi Yaralandı İzmir'de Parfüm Fabrikasında Çıkan Yangında 1 İşçi Öldü, 3 İşçi Yaralandı
09:51
Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24
Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01
Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:36
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:33
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler

Son Dakika
10:06 İzmir'de Parfüm Fabrikasında Çıkan Yangında 1 İşçi Öldü, 3 İşçi Yaralandı
09:51 Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24 Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22 SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01 Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:33 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:36 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:28 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17 Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
07:39 Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırdı! Uçak havalimanına geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 10:32:31. #1.13#
SON DAKİKA: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Vali Mustafa Çiftçi'ye Çalışmalar Hakkında Brifing Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement