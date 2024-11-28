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DTSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

DTSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Gümrük Müdürlüğü konusunda kentin tüm dinamikleriyle birlikte yoğun uğraşlar verdiklerini ifade etti.

28.11.2024 14:31
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Gümrük Müdürlüğü konusunda kentin tüm dinamikleriyle birlikte yoğun uğraşlar verdiklerini ifade etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısı, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Tanju Acar, meclis gündemini üyelere aktarırken, ilk gündem maddesi olan Yönetim Kurulu Faaliyetleri için sözü Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'a verdi. Kasım ayında Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri meclis üyelerine aktaran Erdoğan Bıyık, özellikle Gümrük Müdürlüğü konusunda kentin tüm dinamikleriyle birlikte yoğun uğraşlar verdiklerini ifade etti.

Toplantının son kısmında Düzce TSO 11. Meslek Komitesinin (Yük ve Yolcu Taşımacılığı ve Lojistik), Şoförler Odası'yla birlikte hazırladıkları servis ücretleri tarifesi ile oto kurtarma hizmetleri tarifeleri meclisin oylarına sunularak kabul edildi.

Düzce TSO olağan Meclis Toplantısı, Kasım ayı mali tabloları hakkında yapılan görüşmelerin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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