Dualar Mahallesi'nde taşkınlara set engeli - Son Dakika

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dualar Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkınları önlemek amacıyla dere yatağına set inşa etti.

Nazilli Belediyesi, kırsal mahallelerde şiddetli sağanak yağışlarla birlikte yaşanan taşkınların önüne geçerek can ve mal kaybını önlemek için çalışmalarına devam ediyor. Mescitli Mahallesi'nin ardından Dualar'da çalışma başlatan belediye ekipleri; kum, çakıl gibi rüsubatı tutacak ve ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu materyalleri tuzaklayarak derelerin tıkanmasını ve taşkınları önleyecek set inşa etti.

Kentin yüksek kesimlerinde sık sık yaşanan taşkınların önüne geçebilmek için hazırlanan program çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Geçtiğimiz günlerde 6 ayrı mahallemizde çalışma başlatmış ve bu faaliyetlerimizi yerinde incelemiştik. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda kentimizin ivedi sorunları çözüme kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Dualar Mahalle Muhtarı Engin Canlı, "Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Mahallemizin en büyük sorunlarından biri bu çalışmalarla çözüme kavuşmuş olacak. Köyümüzün yıllardır kanayan yarasıydı. Hayvanlarımız yağışlardan dolayı telef oluyordu ve evlerimizi su basıyordu. Başkanımız bizzat gelerek incelemeler yaptı" ifadelerini kullandı. - AYDIN