Düğün Sezonunda İmitasyon Altına Talep Arttı - Son Dakika
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Düğün Sezonunda İmitasyon Altına Talep Arttı

Düğün Sezonunda İmitasyon Altına Talep Arttı

Düğün sezonunda altın fiyatının yükselmesiyle birlikte imitasyon altına talep arttı. Şanlıurfa'da düğün hazırlıkları yapanlar, Çin ve Hindistan'dan getirilen imitasyon takılardan satın alıyor.

17.08.2024 18:10
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Düğün sezonunda altın fiyatının yükselmesiyle birlikte imitasyon altına talep arttı. Şanlıurfa'da düğün hazırlıkları yapanlar, Çin ve Hindistan'dan getirilen imitasyon takılardan satın alıyor.

Şanlıurfa'da düğünlerin olmazsa olmazı altın takılar, fiyatlarının yükselmesiyle yeni evlenecek çiftleri zorluyor. Gram fiyatının 2 bin 500 liranın üzerine çıktığı altını alamayan çiftler, evliliklerini başka bir bahara ertelememek için imitasyon altına yöneldi. Bu durumdan oldukça memnun olan takıcılar, kuyumcuda 800-900 bin TL'ye satılan Urfa Akıtması, frenk bağı, burma bilezik, altın kemer, yüzük ve küpe takımlarını imitasyon olarak 20-30 bin TL'ye sunuyor. Bakır, çelik ve gümüş gibi madenlerin altın suyuna batırılarak elde edilen imitasyon takılar, kalitesine göre 2 yıl garantili olarak satılıyor.

İmitasyon takılar, son zamanlarda düğün ve nişan gibi törenlerde vatandaşın kurtarıcısı oldu.

Tarihi ve turistik Balıklıgöl platosunda yer alan çarşıda imitasyon altın satışı yapan esnaf Mesut Ceylan, "Birebir altın ile aynı görünümde olan imitasyon altınlarımızı 2 yıl garantili olarak satışa sunuyoruz. Genellikle yeni evlenecek genç kızlarımız rağbet gösteriyor. En çok satışlarımızı düğün sezonunda yapıyoruz" dedi.

Esnaf Mehmet Acet ise "İmitasyon takılar satıyoruz. Madonna olsun, frenk bağı olsun, akıtma olsun, yöresel bilezikler olsun, bu tür takıların satışını yapıyoruz. Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı imitasyon altına baya rağbet var" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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