Dulkadiroğlu\'nda Berat Kandili Coşkusu

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Bahçelievler Camii'nde Berat Kandili, dualar ve ibadetlerle idrak edildi.

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Berat Kandili münasebetiyle Bahçelievler Camii'nde düzenlenen program, yatsı namazının önce başladı. Camiyi dolduran cemaat, Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavatlar ve dualarla geceyi ihya etti. Özellikle gençlerin ve çocukların da kandil programına yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

Vaizler, bu gecenin tövbe, af ve mağfiret için büyük bir fırsat olduğuna vurgu yaptı. Cemaat, kandil gecesinde hem kendileri hem de tüm İslam alemi için dualar etti. Programın sonunda cami cemaatine hayırseverler tarafından kandil simidi, lokum ve sütlaç ikram edildi. Vatandaşlar, bu mübarek gecede birlik ve beraberlik içinde olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Berat Kandili'nin huzur ve manevi atmosferi, gece geç saatlere kadar devam eden dualarla idrak edilirken, vatandaşlar bu anlamlı gecede bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Cami İmam Hatibi Mustafa Nar, "Bir tarafımız da hüzün var 6 Şubat'ın hüznünü yaşadık bir tarafımız da 12 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu yaşadık. Bugün Berat Kandilini idrak ediyoruz Allah beratımızı sağ elinden alanlardan eylesin. Bugün de İlçe Müftülüğümüz öncülüğünde düzenlenen organizasyon doğrultusunda gecemizi idrak ediyoruz" dedi.

Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mikail Koç ise, "Duamız tüm İslam alemi için olacak ve ellerimiz kalkacaktır. Bugün dünyanın birçok yerindeki Müslüman kardeşlerimiz zulüm altındadır dualarımız da onlar için olacaktır" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ