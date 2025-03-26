Dumlupınar Üniversitesi'nde Anlamlı İftar - Son Dakika
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Yerel

Dumlupınar Üniversitesi'nde Anlamlı İftar

Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi'nin geleneksel iftar programı ilçe protokolüyle gerçekleştirildi.

26.03.2025 14:28
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TUBİF'te anlamlı iftar buluşması

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin geleneksel iftar programının dördüncüsü, ilçe protokolünün de katılımıyla gerçekleşti.

Program, yapılan duaların ardından okunan ezanla birlikte oruçların açılmasıyla başladı. Programda konuşma yapan Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, fakülte yönetimine bu anlamlı organizasyon için teşekkür ederken, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Kaymakam Baskın, üniversite - şehir bütünleşmesinin önemine vurgu yaptı.

Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Boru İpek, geleneksel hale gelen iftar programlarının dördüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin devam edeceğinin altını çizdi.

Dr. Öğr. Üyesi Harika Özkan ise yaptığı açıklamada, iftar programları gibi sosyal etkinliklerin öğrenci ve fakülte yönetimi arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti. Özkan, "Öğrencilerimizle akademik çalışmaların yanı sıra bu tür sosyal etkinliklerde bir araya gelmek, iletişimimizi güçlendiriyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dumlupınar Üniversitesi'nde Anlamlı İftar - Son Dakika

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